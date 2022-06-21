В Петербурге участника СВО избили за замечание о неправильной парковке "Лексуса"

Мужчину возмутило, что автомобиль был частично припаркован на тротуаре

Участника СВО избили двое за замечание о неправильной парковке "Лексуса". С места происшествия агрессоры умчались, но не сильно далеко. Их удалось задержать сотрудникам полиции в течение нескольких минут после произошедшего, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Всё произошло около шести вечера возле дома №2 по адресу Биржевой переулок. 40-летний участник СВО шёл по улице и обратил внимание на автомобиль "Лексус", который частично был припаркован на тротуаре. Мужчина сделал замечание, завязалась словесная перепалка с водителем и пассажиром авто, переросшая в драку. Пешехода сильно избили, а после попытались скрыться с места событий.

Пострадавший сразу же вызвал полицию. Найти и поймать агрессивных друзей правоохранители смогли почти сразу. Нападавшими на пешехода оказались 33-летний и 31-летний местные жители. Заведено уголовное дело по статье "хулиганство".

Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области