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В Петербурге в 2024 году юрлица нарушили правила парковки более 2,4 тыс. раз
Сегодня, 10:30
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В Петербурге в 2024 году юрлица нарушили правила парковки более 2,4 тыс. раз

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Они заплатили штрафов на 360 млн рублей.

В Петербурге юридические лица в прошлом году более 2,4 тыс. раз нарушили запрет размещения транспортных средств на газонах, территориях контейнерных площадок и у входов и выходов из зданий. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города 6 февраля. 

В поле зрения камер попадали и автомобили каршеринговых компаний: на их машинах в 2024 году нарушили правила благоустройства свыше 570 раз. А всего юрлица заплатили штрафов более чем на 360 млн рублей. 

Штраф для них за подобные нарушения существенно выше – 150 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей для физических лиц.

Ранее на Piter.TV: инспекторы ГАТИ проверят более 20 бизнесменов на соблюдение правил зимней уборки. 

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга 

Теги: гати петербурга, неправильная парковка, юридические лица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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