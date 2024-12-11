В Петербурге в 2024 году юрлица нарушили правила парковки более 2,4 тыс. раз

Они заплатили штрафов на 360 млн рублей.

В Петербурге юридические лица в прошлом году более 2,4 тыс. раз нарушили запрет размещения транспортных средств на газонах, территориях контейнерных площадок и у входов и выходов из зданий. Об этом рассказали в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) города 6 февраля.

В поле зрения камер попадали и автомобили каршеринговых компаний: на их машинах в 2024 году нарушили правила благоустройства свыше 570 раз. А всего юрлица заплатили штрафов более чем на 360 млн рублей.

Штраф для них за подобные нарушения существенно выше – 150 тыс. рублей вместо 3 тыс. рублей для физических лиц.

Ранее на Piter.TV: инспекторы ГАТИ проверят более 20 бизнесменов на соблюдение правил зимней уборки.

Фото: пресс-служба ГАТИ Петербурга