Инспекторы ГАТИ проверят более 20 бизнесменов на соблюдение правил зимней уборки

Итогом мероприятий могут стать штрафы в размере до 1 млн рублей.

Территории и здания более 20 бизнесменов проверят на соблюдение правил зимней уборки. Некоторые из них уже привлекались к ответственности, уточнили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Инспекторы ГАТИ до 17 февраля проведут 21 внеплановую проверку. Специалисты вместе с прокуратурой оценят, как представители бизнеса справляются с очисткой от снега и наледи своих территорий и нежилых зданий. Итогом мероприятий могут стать штрафы в размере до 1 млн рублей.

Из 21 организации почти половина уже привлекалась в 2024 году к ответственности за несоблюдение правил благоустройства. Общая сумма назначенных штрафов составила более 20 млн рублей. В рамках профилактической работы многим организациям объявлялись предостережения за нарушения правил зимней уборки.

Зимой 2023-2024 с представителями собственников территории ТРК на Варшавской улице, продуктового магазина на улице Тельмана и нежилого здания на Чкаловском проспекте велась работа по предотвращению нарушений. Однако этой зимой нарушения повторились. Теперь бизнесменам могут грозить крупные штрафы.

Ранее в ГАТИ рассказали, что более 370 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Петербурге.

Фото: ГАТИ