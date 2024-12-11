Более 370 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Петербурге

Чаще всего фиксировались случаи, когда машины стояли на газонах и перед парадными.

В 2024 году специалисты Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ) Санкт-Петербурга выписали 371 штраф водителям за неправильную парковку. Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, чаще всего нарушители оставляли свои автомобили на газонах, перед подъездами и возле мусорных баков.

Инспекторы отметили, что повысить комфорт во дворах и скверах удалось не только благодаря их работе, но и совместным усилиям районных администраций и Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности, которые также имеют полномочия по контролю за соблюдением правил парковки.

В ГАТИ пояснили, что их специалисты формируют постановления об административных правонарушениях только в автоматическом режиме, используя специальные технические средства, в то время как другие органы могут работать и в ручном режиме.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге расклейщиков объявлений и уличных художников начнут штрафовать на месте.

Фото: ГАТИ