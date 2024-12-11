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В Петербурге расклейщиков объявлений и уличных художников начнут штрафовать на месте
Сегодня, 12:19
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В Петербурге расклейщиков объявлений и уличных художников начнут штрафовать на месте

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Штрафы за подобное нарушение для физических лиц – от 3 до 5 тыс. рублей.

Расклейщиков объявлений и рисующих на стенах в Петербурге разрешили штрафовать на месте. Соответствующие поправки в законодательство подписал глава города Александр Беглов, сообщили в ГАТИ. 

Раньше сотрудники комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Северной столицы составляли протокол при выявлении подобных нарушений, а уже после выносили решение о штрафе. Теперь "кара" вандалов настигает сразу. 

Штрафы за подобное нарушение для физических лиц составляют от 3 до 5 тыс. рублей.

Ранее мы рассказывали о том, что за 2024 год от граффити пострадали 354 вагона. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: граффити, расклейка объявлений, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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