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ОЖД: за 2024 год от граффити пострадали 354 вагона
Сегодня, 13:28
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

ОЖД: за 2024 год от граффити пострадали 354 вагона

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Было зафиксировано 350 случаев вандализма, ущерб составил более 1,5 млн рублей.

В прошлом году на Октябрьской железной дороге отмыли от граффити 354 вагона пригородных поездов. Из них можно составить 44 поезда в 8-ми вагонном исполнении.

Специалисты за 2024 год восстановили испорченные вандалами линзы светофоров, сиденья и двери пассажирских поездов. Заменили стекла вагонов, разбитые камнями.

Было зафиксировано 350 случаев вандализма, ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Повреждение и уничтожение объектов транспортной инфраструктуры является преступлением и влечет за собой административную, а также уголовную ответственность по статьям УК РФ.

Фото: ОЖД

Теги: вандализм, граффити
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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