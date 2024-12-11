ОЖД: за 2024 год от граффити пострадали 354 вагона

Было зафиксировано 350 случаев вандализма, ущерб составил более 1,5 млн рублей.

В прошлом году на Октябрьской железной дороге отмыли от граффити 354 вагона пригородных поездов. Из них можно составить 44 поезда в 8-ми вагонном исполнении.

Специалисты за 2024 год восстановили испорченные вандалами линзы светофоров, сиденья и двери пассажирских поездов. Заменили стекла вагонов, разбитые камнями.

Было зафиксировано 350 случаев вандализма, ущерб составил более 1,5 млн рублей.

Повреждение и уничтожение объектов транспортной инфраструктуры является преступлением и влечет за собой административную, а также уголовную ответственность по статьям УК РФ.

Фото: ОЖД