Петербуржцы заплатили 3,9 млрд рублей штрафов за неправильную парковку в 2024 году

Основными причинами штрафов стали нарушения правил в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена".

В 2024 году общая сумма штрафов за нарушение правил парковки в Петербурге составила 3,9 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Основными причинами штрафов стали нарушения правил в зоне действия знаков "Остановка/стоянка запрещена" и неоплата парковки. По сравнению с 2023 годом сумма штрафов выросла почти на 37%.

Кроме того, власти подвели итоги транспортной реформы. По их данным, маршруты общественного транспорта стали более стабильными, пенсионеров больше не высаживают из-за неоплаченного проезда, а тарифная система стала удобнее для пассажиров. Губернатор Александр Беглов отметил, что система оплаты проезда стала более прозрачной как для горожан, так и для городского бюджета.

Общая сумма оплаты проезда пассажирами в 2024 году составила 10,9 млрд рублей, что на 5% больше, чем в 2023 году. Около 61% стоимости поездок было компенсировано за счет субсидий из городского бюджета. Общая сумма поступлений в городскую транспортную систему в 2024 году составила 25,9 млрд рублей, что на 30% превысило плановые показатели.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге предложили сделать бесплатной парковку по выходным и праздникам.

Фото: Piter.TV