В Петербурге предложили сделать бесплатной парковку по выходным и праздникам

Инициатива направлена на улучшение условий для горожан и гостей города.

Депутат Законодательного собрания от фракции "Яблоко" Александр Шишлов выступил с предложением ввести в Петербурге бесплатную парковку по выходным и праздничным дням. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Законопроект, опубликованный на сайте парламента, предполагает изменения, которые могут вступить в силу с 1 января 2026 года. Согласно инициативе, парковка автомобилей станет бесплатной в субботу с 20:00 до 8:00, а также в течение суток в воскресенье, нерабочие праздничные дни и перенесённые выходные.

В пояснительной записке к документу Александр Шишлов отметил, что реализация этой меры может привести к снижению доходов городской казны на 400 тыс. рублей. Только в 2023 году плата за парковку принесла в бюджет 320 тыс. рублей, что составило 12,39% от общего объема поступлений.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге увеличен максимальный тариф на платную парковку.

Фото: Piter.TV