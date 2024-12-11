В Петербурге увеличен максимальный тариф на платную парковку

Для машин категории "В" — 391,36 рубля, для других категорий — 782,72 рубля.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал постановление о повышении максимального тарифа за пользование платной парковкой. Документ опубликован на сайте городского правительства.

Согласно новому постановлению, максимальная стоимость платной парковки для автомобилей категории "В" составит 391 рубль. Для других категорий транспортных средств максимальный тариф увеличен до 782 рублей.

На данный момент реальная стоимость платной парковки в Санкт-Петербурге остаётся на уровне 100 рублей в час. Также утверждены тарифы для двухколёсных транспортных средств категорий "А" и "М", которые увеличатся до 195 рублей.

В Комитете по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в настоящее время обсуждается вопрос о расширении парковочного пространства в городе. С 1 февраля в течение месяца будет проводиться сбор обращений и пожеланий жителей по поводу удобства использования парковок.

В ведомстве подчеркнули, что работа над методикой формирования тарифов продолжается. После ее утверждения Комитет предложит новые тарифы, которые будут зависеть от загруженности парковочных мест.

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Фото: Piter.TV