В День снятия блокады Ленинграда изменят интервалы движения и маршруты автобусов

Временные изменения вступят в силу 27 января.

В связи с проведением торжественно-траурных мероприятий, посвящённых Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 27 января, комитет по транспорту Санкт-Петербурга сообщает о временных изменениях в работе общественного транспорта.

Ряд автобусных маршрутов будет работать с ограничениями: с 11:00 до окончания мероприятий будет приостановлено движение (до 30 минут в обе стороны) по следующим маршрутам: 13, 13А, 30, 56, 61, 80, 108, 123, 124, 129, 138, 147, 153, 178, 195, 233, 239, 241, 263, 461, 462, 485, 469.

На маршрутах №№ 3, 4, 11, 14, 20, 34, 36, 39, 39Э, 48, 52, 53, 62, 68, 68А, 81, 89, 90, 97, 105А, 115А, 116, 117, 140, 145, 145Э, 145Б, 147, 150, 155, 165, 179, 186, 187, 189, 190, 192, 196, 197, 197А, 231, 232, 242, 243, 245, 252, 254, 264, 265, 281, 286, 288, 297, 299, 301, 324, 326, 327, 330, 342, 345, 388, 476, 481, 482, 482В, 484, 487, а также на троллейбусных маршрутах №№ 14 и 27 возможно увеличение интервалов движения и времени в пути.

Для автобуса № 82Э с 10:00 будет введён объездной маршрут в направлении аэропорта. Время в пути и интервал движения увеличены.

Комитет по транспорту приносит извинения за возможные неудобства. Просим учитывать эту информацию при планировании поездок.

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Фото: Piter.TV