Найденный в мусорке щенок на проспекте Ветеранов теперь "работает" на мусоровозе

Он остался жить вместе со своим спасителем.

Щенок, найденный в мусорном контейнере на проспекте Ветеранов в октябре прошлого года, не только выжил, но и нашел свой новый дом и "работу". Теперь он составляет компанию своему спасителю — водителю мусоровоза. Об этом сообщил Telegram-канал "СПЕЦЫ по отходам".

Собаку, получившую кличку Фред, приютил водитель мусоровоза Михаил, который нашёл её среди отходов. Теперь Фред уже второй месяц "работает" вместе со своим хозяином, сопровождая его на маршрутах в районе Славянки.

"Найденный среди отходов щенок теперь изо всех сил помогает следить за чистотой любимого города" говорится в сообщении

Сообщается, что коллеги Михаила, водители и грузчики, работают семь дней в неделю, и Фред стал не только компаньоном, но и частью команды.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Петербурге могут выпустить "Подорожник" с изображениями животных из Ленинградского зоопарка.

Видео: Telegram-канал "СПЕЦЫ по отходам"