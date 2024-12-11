В Петербурге могут выпустить "Подорожник" с изображениями животных из Ленинградского зоопарка

Данную инициативу реализуют в честь 160-летия зоопарка.

Жители Петербурга высказали желание увидеть подопечных Ленинградского зоопарка на карте "Подорожник". Изначально желание было видеть только манула, но как рассказал в рамках прямой линии вице-губернатор Борис Пиотровский, не стоит обходить вниманием и других животных.

Как рассказал "Петербург2", сейчас на карте красуется белый медведь из Ленинградского зоопарка, но в скором времени могут появиться альпаки, манулы и сурикаты. Данную инициативу реализуют в честь 160-летия зоопарка.

Борис Пиотровский также рассказал о концепции развития и реставрации Ленинградского зоопарка.

Фото: ВКонтакте/ Ленинградский зоопарк