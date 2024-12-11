Проект реконструкции Ленинградского зоопарка будет раскрыт к лету 2025 года

Планируется включить эту инициативу в адресную инвестиционную программу города.

Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский сообщил в эфире телеканала "Санкт-Петербург", что концепция реконструкции Ленинградского зоопарка должна быть представлена к лету 2025 года. Планируется включить эту инициативу в адресную инвестиционную программу города.

Вице-губернатор отметил, что за последние несколько лет в зоопарке произошли значительные улучшения. В частности, повысились стандарты ухода за животными.

Там действительно были проблемы, были сложно серьёзные по содержанию зоопарка. За эти годы много чего изменилось. Изменились подходы к содержанию животных, изменилось качество содержания этих животных. Борис Пиотровский, вице-губернатор Петербурга

Чиновник акцентировал внимание на важности сохранения исторического характера зоопарка и призвал подходить к реконструкции с уважением и осторожностью.

Ранее мы сообщили о том, что

Фото: Telegram / Ленинградский зоопарк