"Нужно подходить тонко и аккуратно": Пиотровский рассказал, как следует поступить с матрешкой "Эрарты"

Вице-губернатор Северной столицы Борис Пиотровский во время Прямой линии в эфире телеканала "Санкт-Петербург" высказался о ситуации, которая сложилась вокруг экспоната в "Эрарте".
По мнению ответственного за культурное развитие Петербурга замгубернатора, подходить к разрешению судьбы и матрешки и других произведений искусства следует "тонко и аккуратно". Пиотровский предлагает провести правовые экспертизы и узнать, нарушают ли экспонаты какие-либо законы.
Не нужно забывать, что "Эрарта" – это частный музей. Как гражданин я поддерживаю некое недоумения насчёт некоторых экспонатов. Однако нужно смотреть на это со стороны закона. Возможно, там есть нарушения, возможно – нет. Нужно писать в органы, чтобы они провели соответствующие проверки.
Борис Пиотровский, вице-губернатор Санкт-Петербурга
Напомним, что ранее депутат Госдумы Сергей Миронов раскритиковал экспонат под названием "Добро пожаловать в Россию", который представляет из себя ростовую фигуру матрешки с резиновыми шипами внутри. По мнению политика, данный арт-объект, расположенный в "Эрарте", "дурит молодежь" и деструктивен для традиционных духовных ценностей России.
Видео: Телеканал "Санкт-Петербург"
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