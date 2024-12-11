Депутат Госдумы Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства "Эрарта"

Миронов раскритиковал некоторые экспонаты музея.

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов призвал закрыть музей современного искусства "Эрарта" в Петербурге. С таким заявлением он выступил в ходе брифинга перед пленарным заседанием Госдумы РФ.

Миронов раскритиковал некоторые экспонаты музея. Политик выделил матрешку Welcome to Russia, внутри которой находятся шипы.

Также, по словам депутата, собрание музея хвалят иностранные агенты. Сергей Миронов отметил, что "Ельцин-центр" в Екатеринбурге по сравнению с Эрартой "нервно курит в сторонке". Парламентарий настаивает на том, что необходимо помочь губернатору Александру Беглову навести порядок в Северной столице.

Летом 2024 года суд в Петербурге прекратил производство по делу о пропаганде нацизма против "Эрарты".

Фото: Piter.tv