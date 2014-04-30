Суд в Петербурге прекратил производство по делу о пропаганде нацизма против "Эрарты"

Ранее отмечалось, что 6 мая музей организовал "публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики".

Василеостровский районный суд Петербурга прекратил производство по делу об административном правонарушении в отношении музея "Эрарта", пишет 20 августа "Фонтанка".

По информации объединенной пресс-службы городских судов, дело прекращено из-за истечения срока для привлечения к административной ответственности.

Ранее отмечалось, что 6 мая музей организовал "публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики". На картине "Фестиваль" нашли лозунг белорусских националистов, написанный красным цветом. Протокол был составлен по нарушению ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ (публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики).

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Фото: Piter.TV