Пьяные москвичи танцевали на Васильевском острове под немецкие марши времен Второй мировой войны

20-летние молодые люди были задержаны на Московском вокзале.

Полицейские задержали троих москвичей за пьяную выходку на Васильевском острове. Подробности рассказали в МВД.

В ходе мониторинга соцсетей сотрудниками полиции было выявлено видео, на котором несколько молодых людей ночью, выйдя из салона каршеринга, устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны. При этом молодые люди обнажались и демонстрировали жесты, визуально схожие с приветствием войск нацисткой Германии.

Полицейские оперативно установили личности "героев" видеоролика. Ими оказались трое молодых 20-летних людей, которые приехали в Петербург из Москвы. Все трое были задержаны петербургскими оперативниками на Московском вокзале и доставлены в полицию.

Уже в отделе задержанные сообщили полицейским, что раскаиваются в содеянном, пытаясь оправдаться тем, что в тот день находились в состоянии сильного опьянения. Решается вопрос о привлечении указанных лиц к ответственности.

Фото: Piter.tv