Новый зоопарк в Петербурге: амбициозные планы и проблемы реализации

О необходимости создать новый филиал зоопарка заговорили еще в 2023 году. Теперь перспективы стали более конкретными.

В понедельник, 8 октября, чиновники в Смольном подняли вопрос, связанный с будущим Ленинградского зоопарка. Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил, что город готовится к созданию нового филиала. О необходимости перемен в публичном пространстве заговорили еще в 2023 году, когда только что занявший пост директора зоопарка Юрий Журавлев заявил о необходимости расширения территории из-за сложностей с содержанием крупных животных.

Теперь перспективы стали более конкретными. Городские власти подчеркивают, что новый филиал не только расширит возможности для жителей и гостей города, но и улучшит условия содержания животных.

В поисках новой территории

Ленинградский зоопарк уже много лет является одним из символов Петербурга. Пространство пользуется большой популярностью у местных жителей и туристов: его история насчитывает более 150 лет, и за это время он стал домом для многих редких видов животных. Однако с течением времени территория зоопарка стала недостаточной для комфортного размещения всех обитателей.

Директор зоопарка Юрий Журавлев уточнил, что выбор участка для нового филиала требует особого внимания. Необходима твердая почва, а также доступ к инженерным коммуникациям. Оптимальная площадь участка составит 50 гектаров, хотя возможно рассмотреть и меньшую площадь (около 30 гектаров).

Вопрос о строительстве нового зоопарка со стороны властей первым поднял депутат Законодательного собрания Валерий Гарнец. Он подчеркнул, что расположение Ленинградского зоопарка оказывает влияние на его обитателей, поскольку он находится всего в ста метрах от места, где производятся выстрелы из пушки Петропавловской крепости.

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Председатель комитета по культуре Федор Болтин подчеркнул, что власти уже работают над разработкой регламента для нового зоопарка. Если найдется подходящий участок по техническим характеристикам, его внимательно изучат и оценят.

Вопрос доступности и удобства

Губернатор поручил ускорить процесс поиска места для строительства нового зоопарка, чтобы начать его проектирование уже в 2025 году. Беглов подчеркнул, что важно учесть транспортную доступность и возможность добраться зоопарка на метро. Он также упомянул перспективную схему развития метрополитена Петербурга, где обозначена станция с проектным названием "Зоопарк" в Приморском районе.

Идет подборка необходимой территории, чтобы там животные чувствовали себя хорошо. Но еще один вопрос к этим территориям предъявляется – это доступность. Сейчас идет проработка нескольких территорий, но к ним нужны как инженерные коммуникации, так и развитие транспортной инфраструктуры. <...> У нас eсть возможность на слeдующий год включить eго в проeктированиe, но оно должно идти бeзусловно со строитeльством транспортной инфраструктуры. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Впрочем, окончательно с местом для нового зоопарка пока не определились. Вице-губернатор Николай Линченко сообщил градоначальнику, что существуют несколько проработанных предложений по возможным местам размещения, соответствующие нормативным требованиям в области улично-дорожной сети и внеуличного транспорта, включая перспективные линии метрополитена. Если будет получено одобрение, расходы на проектирование филиала могут добавить в проект Адресной инвестиционной программы Петербурга на 2025 год.

Юнтолово как лучшая альтернатива?

Наиболее вероятной площадкой для строительства нового зоопарка в Петербурге считается Юнтолово. Так, в пользу этой территории высказался Председатель Законодательного Собрания Петербурга Александр Бельский, уточнив, что депутаты часто посещают различные регионы России и отмечают, что Ленинградский зоопарк в его нынешнем виде выглядит "печально" на их фоне, а животные "стиснуты в границах Петроградского района".

Нынешнюю территорию Ленинградского зоопарка в случае переезда экспозиции необходимо оставить доступной для жителей, уверен Бельский.

Он (Ленинградский зоопарк - прим. ред.) должен как общественное пространство остаться. Может быть, там будет представлена часть животных, которые останутся, он будет переформатирован, но он должен остаться общественным пространством. Александр Бельский, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

Лесопарк Юнтолово считался единственной подходящей площадкой для расширения Ленинградского зоопарка еще во времена губернаторства Валентины Матвиенко. В 2010 году был проведен международный архитектурный конкурс на концепцию и дизайн зоопарка в так называемой буферной зоне Юнтоловского заказника. С приходом в Смольный Георгия Полтавченко реализацию проекта отложили как слишком дорогостоящую.

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При этом идея релоцироваться в Юнтолово была довольно холодно воспринята в самом зоопарке. Директор зверинца Юрий Журавлев сказал "Фонтанке", что не знает, о каком месте на заседании правительства шла речь, но Юнтолово считает не лучшей локацией из-за болотистой местности и торфяников. По его словам, для размещения животных все-таки нужен рельеф. Сам Журавлев изучал документы, которые ранее готовили для организации нового зоопарка: он уверен, что для этой цели хорошо подойдет парк Сосновка. Однако это может вызвать недовольство местных жителей, которые вряд ли обрадуются близкому соседству с жирафом и белой медведицей.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк (Елизавета Филатова, photo_sharkis)