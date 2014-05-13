Минтранс предложил расширить бесплатную парковку для многодетных

Чиновники хотят поддержать граждан за счет предоставления рекомендаций к региональным властям.

Российское министерство по транспорту предложило ввести на территории страны бесплатную парковку для двух машин многодетной семьи и будет рекомендовать это нововведение регионам. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства "РИА Новости" поделились сотрудники пресс-службф профильного ведомства из федерального правительства. Чиновники объяснили, что законодательная инициатива прорабатывается совместно с комитетом Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства. Ранее предложение о бесплатной парковке для многодетных семей высказывали в том числе и депутаты.

Предложение по установлению бесплатной парковки для двух транспортных средств, зарегистрированных в установленном порядке на родителей в многодетной семье, в случае, если в такой семье воспитывается четверо и более детей, поддерживаем. пресс-служба Минтранса России

Эксперт ы добавили, что в настоящее время в России в основном право на бесплатную парковку распространяется только на одно транспортное средство, зарегистрированное на одного из родителей в многодетной семье. Однако при этом окончательное решение принимают региональные власти.

319 пожарных поездов и ремонт только ночью: в Минтрансе рассказали, как готовятся к майским.

Фото: Piter.tv