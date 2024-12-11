В Петербурге автомобиль снес забор у спортивной школы из-за неправильной парковки

Ворота спортивной школы пришлось восстанавливать.

На Ленской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга автомобиль сбил забор у спортивной школы №2. Об этом сообщила подписчица в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб". По её словам, водитель попытался подъехать как можно ближе ко входу в учреждение, что привело к повреждению ограждения.

Местные жители жалуются на постоянные проблемы с парковкой возле школы, вызванные несоблюдением правил водителями, которые привозят своих детей на занятия. Из-за этого, по словам очевидцев, жителям близлежащих домов становится сложно найти место для парковки.

Ранее Piter.TV сообщал, что прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП в Ленобласти.

Фото и видео: ВКонтакте / "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" (Larisa Sava)