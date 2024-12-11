Прокуратура утвердила обвинение по делу о смертельном ДТП в Ленобласти

Пассажир Hyundai Getz получил тяжёлые травмы и скончался на месте происшествия.

Лодейнопольская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о ДТП, в результате которого погиб человек. Обвиняемой по делу является женщина 1974 года рождения, ей предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствие установило, что 25 ноября 2024 года обвиняемая, управляя автомобилем Hyundai Getz в Лодейнопольском районе, при обгоне нарушила правила дорожного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате её автомобиль столкнулся с легковым и грузовым транспортом, двигавшимися во встречном направлении.

В результате ДТП пассажир автомобиля Hyundai Getz получил множественные травмы и скончался на месте происшествия.

Прокуратура, изучив материалы дела, признала собранные доказательства достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления дела в Лодейнопольский городской суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Telegram-канал Прокуратуры Ленинградской области