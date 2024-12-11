Volkswagen сбил 58-летнего пешехода под Выборгом

Мужчина после ДТП был госпитализирован в больницу.

На трассе "Молодёжное — Верхнее Черкасово" в Выборгском районе Ленинградской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого автомобиль сбил пешехода.

По данным отдела Госавтоинспекции УМВД России по Выборгскому району, ДТП произошло в четверг, 30 января, в 18:20 на 18-м километре трассы. Водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь со стороны поселка Поляны в направлении Молодежного, совершил наезд на 58-летнего мужчину, который шел по правой обочине в попутном направлении без светоотражающих элементов.

Пострадавший пешеход госпитализирован с травмами средней степени тяжести в травматологическое отделение. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Фото: Piter.TV