На Московском проспекте легковушки сообразили ДТП на троих

Среди участников аварии — машина такси.

Утром в пятницу на Московском проспекте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. Об этом сообщают очевидцы в ВК-сообществе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб".

По словам свидетелей, пятничное утро водителей началось с аварии. Не без иронии подписчики отметили, что "Бог любит троицу". Предварительно, пострадавших нет. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Орджоникидзе лазурный автобус врезался в припаркованный манипулятор.

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