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На Орджоникидзе лазурный автобус врезался в припаркованный манипулятор
Сегодня, 12:41
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На Орджоникидзе лазурный автобус врезался в припаркованный манипулятор

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Рейсовый автобус неудачно отъехал от остановки.

На улице Орджоникидзе в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого рейсовый автобус №34 врезался в припаркованный манипулятор. К счастью, в момент столкновения в автобусе не было пассажиров.

Фотографии с места аварии были опубликованы подписчиками в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Очевидцы ДТП разошлись во мнениях относительно того, кто виноват в произошедшем. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 370 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Теги: дтп, дтп с лазурным, лазурный автобус и манипулятор
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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