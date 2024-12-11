На Орджоникидзе лазурный автобус врезался в припаркованный манипулятор

Рейсовый автобус неудачно отъехал от остановки.

На улице Орджоникидзе в Санкт-Петербурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого рейсовый автобус №34 врезался в припаркованный манипулятор. К счастью, в момент столкновения в автобусе не было пассажиров.

Фотографии с места аварии были опубликованы подписчиками в группе "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург". Очевидцы ДТП разошлись во мнениях относительно того, кто виноват в произошедшем. Обстоятельства аварии выясняются.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 370 водителей оштрафованы за неправильную парковку в Петербурге.

Фото: ВКонтакте / "Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург"