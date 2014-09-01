В Яльгелево задержали подозреваемых в избиении 15-летней школьницы

Подозреваемые 19-летний молодой человек и 41-летняя женщина находились в состоянии наркотического опьянения.

В Ломоносовском районе задержали подозреваемых в избиении несовершеннолетней девушки. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около полуночи 11 ноября в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Яльгелево избивают несовершеннолетнюю девочку. Прибывшие на место полицейские установили, что 15-летняя школьница получила травму головы и была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

По подозрению в избиении днём 13 ноября полицейские задержали двух жителей деревни Яльгелево: 19-летнего молодого человека и 41-летнюю женщину, которые, находясь в состоянии наркотического опьянения, в ходе возникшего конфликта избили школьницу.

Накануне полиция задержала пенсионера за поножовщину на Арцеуловской аллее.

Фото: Piter.tv