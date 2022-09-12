Полиция задержала пенсионера за поножовщину на Арцеуловской аллее

70-летний пенсионер вступился за свою 37-летнюю дочь, которую избивал её сожитель.

Полиция задержала пенсионера за поножовщину в квартире в Приморском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 13 ноября в полицию обратился 51-летний петербуржец из дома по Арцеуловской аллее. Он сообщил, что в соседней квартире происходит скандал, и одного из его участников ранили ножом.

Полицейскими установлено, что около 20:00, находившийся в гостях у своей дочери 70-летний пенсионер, пытаясь вступиться за свою 37-летнюю дочь, которая жаловалась на избиения со стороны 36-летнего сожителя, вступил с ним в перепалку. В итоге сожитель дочери начал избивать пенсионера, а тот достал нож из сумки и ударил оппонента.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Пенсионер и его дочь доставлены в отдел полиции для разбирательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на станции метро "Удельная" избили инспектора метрополитена.

Фото: Piter.tv