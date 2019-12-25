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На Арцеуловской аллее нашли скелет человека
Сегодня, 8:15
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На Арцеуловской аллее нашли скелет человека

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Останки направлены в морг для установления причины смерти.

В Приморском районе Петербурга обнаружили человеческий скелет. Полицейские начали проверку, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Правоохранителям вечером 1 марта поступила информация о том, что кости найдены около дома 17 по Арцеуловской аллее на пустыре, недалеко от реки Каменки. На месте происшествия полиция подтвердила сведения, останки направлены в морг для установления причины смерти. 

Ранее на Piter.TV: в заброшенном погребе в поселке Глебычево нашли скелет мужчины. 

Фото: Piter.TV

Теги: арцеуловская аллея, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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