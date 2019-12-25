На Арцеуловской аллее нашли скелет человека

Останки направлены в морг для установления причины смерти.

В Приморском районе Петербурга обнаружили человеческий скелет. Полицейские начали проверку, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Правоохранителям вечером 1 марта поступила информация о том, что кости найдены около дома 17 по Арцеуловской аллее на пустыре, недалеко от реки Каменки. На месте происшествия полиция подтвердила сведения, останки направлены в морг для установления причины смерти.

Ранее на Piter.TV: в заброшенном погребе в поселке Глебычево нашли скелет мужчины.

Фото: Piter.TV