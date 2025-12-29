С высоты птичьего полета: в Петербурге показали новый детский сад в ЖК "Чистое небо"

С воздуха хорошо видно, как трехэтажный корпус вписан в застройку квартала и как организовано пространство вокруг него.

Жителям Петербурга показали с высоты новый детский сад, который недавно ввели в эксплуатацию в жилом комплексе "Чистое небо". Объект появился на Арцеуловской аллее, 17, корпус 2, и стал уже седьмым дошкольным учреждением, построенным Setl Group в этом районе. Панорамные кадры позволили рассмотреть здание и территорию целиком – от крыши до игровых площадок – рассказал портал "Строительный Петербург".

С воздуха хорошо видно, как трехэтажный корпус вписан в застройку квартала и как организовано пространство вокруг него. Детский сад рассчитан на 220 детей и включает 12 групп для малышей разного возраста – от полутора до семи лет. Внутри созданы условия не только для пребывания, но и для развития: есть игровые комнаты, спальни, помещения для занятий музыкой и творчеством, физкультурный зал и бассейн.

Территория вокруг здания продумана для прогулок и активных игр. Здесь разместили двенадцать игровых площадок с навесами, горками и качелями, а также две спортивные зоны. Отдельный интерес вызывает метеоплощадка – на ней дети смогут наблюдать за погодой и знакомиться с природными явлениями в наглядной форме.

Строительство и готовность объекта контролировали специалисты СПб ГБУ "Управление строительными проектами".

Видео: портал "Строительный Петербург"