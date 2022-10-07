В заброшенном погребе в поселке Глебычево нашли скелет мужчины

У покойного при себе имелись мобильный телефон и банковская карта, однако данные стерлись.

В Ленобласти обнаружили тело мужчины, стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Труп нашли 22 февраля в заброшенном подвале в поселке Глебычево Выборгского района. У покойного при себе имелись мобильный телефон и банковская карта, однако данные стерлись. Останки стали костями.

Тело направили в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

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Фото: Piter.TV