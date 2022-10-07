  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В заброшенном погребе в поселке Глебычево нашли скелет мужчины
Сегодня, 10:53
192
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В заброшенном погребе в поселке Глебычево нашли скелет мужчины

0 0

У покойного при себе имелись мобильный телефон и банковская карта, однако данные стерлись.

В Ленобласти обнаружили тело мужчины, стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Труп нашли 22 февраля в заброшенном подвале в поселке Глебычево Выборгского района. У покойного при себе имелись мобильный телефон и банковская карта, однако данные стерлись. Останки стали костями. 

Тело направили в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца ждет суд за убийство подростка из-за жесткого диска более 25 лет назад. 

Фото: Piter.TV 

Теги: глебычево, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии