В заброшенном погребе в поселке Глебычево нашли скелет мужчины

В Ленобласти обнаружили тело мужчины, стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Труп нашли 22 февраля в заброшенном подвале в поселке Глебычево Выборгского района. У покойного при себе имелись мобильный телефон и банковская карта, однако данные стерлись. Останки стали костями.
Тело направили в морг для установления причины смерти. Все обстоятельства случившегося выясняют полицейские.
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Фото: Piter.TV
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