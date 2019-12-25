  1. Главная
Возле больницы в Кировске обнаружены останки двух человек
Сегодня, 9:24
Части скелетов направили в морг для установления причины смерти.

В Ленобласти обнаружены человеческие останки. Кости нашли в Кировске на Советской улице при прокладке коммуникаций для нового корпуса больницы. 

Костные останки двух тел находились на глубине трех метров, пишет 24 октября "Фонтанка". Части скелетов направили в морг для установления причины смерти. 

Ранее на Piter.TV: рядом с поселком Грибное в Выборгском районе туристы обнаружили человеческие останки. Кости могли находиться там со времен Великой Отечественной войны. 

