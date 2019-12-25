Возле больницы в Кировске обнаружены останки двух человек

В Ленобласти обнаружены человеческие останки. Кости нашли в Кировске на Советской улице при прокладке коммуникаций для нового корпуса больницы.
Костные останки двух тел находились на глубине трех метров, пишет 24 октября "Фонтанка". Части скелетов направили в морг для установления причины смерти.
Ранее на Piter.TV: рядом с поселком Грибное в Выборгском районе туристы обнаружили человеческие останки. Кости могли находиться там со времен Великой Отечественной войны.
Фото: Piter.TV
