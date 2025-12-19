  1. Главная
Курьер мошенников, который пытался забрать у пенсионерки почти 2 млн рублей, задержан в Кировске
Сегодня, 10:47
В отношении него составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полицейские задержали курьера мошенников в Кировском районе Ленобласти. Жертвой стала пожилая женщина, сообщили в МВД России. 

К правоохранителям обратилась 73-летняя пенсионерка из Кировска с заявлением о попытке хищения ее денег. Потерпевшей 2 февраля звонили незнакомцы, представлявшиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования средств аферисты убедили местную жительницу отдать курьеру 1,9 млн рублей. 

При передаче суммы поймали 20-летнего подозреваемого. В отношении него составлен административный протокол по ст. 7.27 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее мы рассказывали о том, что группу рецидивистов подозревают в серии хищений недвижимости под Петербургом. 

Фото: Piter.TV 

