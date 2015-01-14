  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Рядом с поселком Грибное туристы обнаружили человеческие останки
Сегодня, 12:19
73
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Рядом с поселком Грибное туристы обнаружили человеческие останки

0 0

Кости могли находиться там со времен Великой Отечественной войны.

В Выборгском районе проводится проверка по факту обнаружения костных останков, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Предварительно, туристы столкнулись с находкой 18 октября рядом с поселком Грибное. Кости могли находиться там со времен Великой Отечественной войны. По изъятым останкам назначены судебные экспертизы с целью установления возраста, пола погибшего и причин смерти. 

Ранее мы рассказывали о том, что в канаве на проспекте Народного Ополчения в Петербурге нашли скелетированный труп человека в возрасте 60-70 лет. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: останки, поселок грибное, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии