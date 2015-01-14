Рядом с поселком Грибное туристы обнаружили человеческие останки

Кости могли находиться там со времен Великой Отечественной войны.

В Выборгском районе проводится проверка по факту обнаружения костных останков, сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Предварительно, туристы столкнулись с находкой 18 октября рядом с поселком Грибное. Кости могли находиться там со времен Великой Отечественной войны. По изъятым останкам назначены судебные экспертизы с целью установления возраста, пола погибшего и причин смерти.

Ранее мы рассказывали о том, что в канаве на проспекте Народного Ополчения в Петербурге нашли скелетированный труп человека в возрасте 60-70 лет.

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти