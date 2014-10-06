В канаве на Народного Ополчения нашли скелетированный труп

Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка.

Правоохранительными органами проводятся мероприятия по установлению обстоятельств обнаружения человеческих останков в Кировском районе Петербурга. Об этом сообщает портал 78.ru.

Днем в воскресенье в дежурную часть поступил сигнал о найденном теле женщины в канаве возле дома № 177 на проспекте Народного Ополчения. Выехавший на место сотрудник полиции обнаружил скелетированный труп человека предположительно в возрасте 60-70 лет.

В связи с состоянием скелета, точно установить пол погибшего невозможно. Останки направлены на судебно-медицинскую экспертизу, проводится проверка.

Ранее мы сообщили о том, что из Невы на Петроградке извлекли тело молодого мужчины.

Фото: Piter.TV