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Житель деревни Горчаково откопал на своем участке человеческий череп
Сегодня, 10:39
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Житель деревни Горчаково откопал на своем участке человеческий череп

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Предварительно, останкам много лет.

В Ленобласти мужчина обнаружил на своем участке человеческие останки. Кости направлены в морг на исследование. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", все произошло накануне в деревне Горчаково, когда 44-летний местный житель копал землю под фундамент новой постройки. Изначально он подумал, что отрыл камень, однако находкой оказался череп. 

Предварительно, останкам много лет. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия. 

Ранее мы сообщили о том, что из водоема в Ленобласти достали человеческие останки. На них остались штаны и резиновые сапоги. 

Фото: Piter.TV 

Теги: горчаково, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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