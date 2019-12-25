Житель деревни Горчаково откопал на своем участке человеческий череп

Предварительно, останкам много лет.

В Ленобласти мужчина обнаружил на своем участке человеческие останки. Кости направлены в морг на исследование.

По данным АН "Оперативное прикрытие", все произошло накануне в деревне Горчаково, когда 44-летний местный житель копал землю под фундамент новой постройки. Изначально он подумал, что отрыл камень, однако находкой оказался череп.

Предварительно, останкам много лет. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия.

Ранее мы сообщили о том, что из водоема в Ленобласти достали человеческие останки. На них остались штаны и резиновые сапоги.

Фото: Piter.TV