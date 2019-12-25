Из водоема в Ленобласти достали человеческие останки

Из водоема, который находится в коттеджном поселке "Павловская Ривьера" в Ленобласти, достали останки человека. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
В полицию Гатчинского района 8 июля обратился петербуржец, он и обнаружил кости под водой. На место прибыли следователи, зафиксировавшие находку фрагментов костей черепа, грудной клетки, нижней части тела. На них остались штаны и резиновые сапоги.
Останки передали в морг Гатчины для проведения экспертизы. Предварительно, утонул рыбак.
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Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти
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