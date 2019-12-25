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Из водоема в Ленобласти достали человеческие останки
Сегодня, 10:41
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Из водоема в Ленобласти достали человеческие останки

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Кости передали в морг Гатчины для проведения экспертизы.

Из водоема, который находится в коттеджном поселке "Павловская Ривьера" в Ленобласти, достали останки человека. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

В полицию Гатчинского района 8 июля обратился петербуржец, он и обнаружил кости под водой. На место прибыли следователи, зафиксировавшие находку фрагментов костей черепа, грудной клетки, нижней части тела. На них остались штаны и резиновые сапоги. 

Останки передали в морг Гатчины для проведения экспертизы. Предварительно, утонул рыбак. 

Ранее на Piter.TV: из Невы возле Васильевского острова достали труп мужчины. 

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Ленобласти 

Теги: гатчинский район, останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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