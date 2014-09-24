Из Невы возле Васильевского острова достали труп мужчины

Останки выловили у набережной Лейтенанта Шмидта.

В Петербурге на Васильевском острове, напротив судостроительного завода на Косой линии, в Неве обнаружили труп. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".

Останки выловили возле набережной Лейтенанта Шмидта. Возраст и личность мужчины определить сразу было невозможно из-за сильного разложения. Из одежды на нем спортивный костюм и кроссовки.

Ранее мы рассказывали о том, что приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

Фото: Piter.TV