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Из Невы возле Васильевского острова достали труп мужчины
Сегодня, 8:58
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Из Невы возле Васильевского острова достали труп мужчины

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Останки выловили у набережной Лейтенанта Шмидта.

В Петербурге на Васильевском острове, напротив судостроительного завода на Косой линии, в Неве обнаружили труп. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Останки выловили возле набережной Лейтенанта Шмидта. Возраст и личность мужчины определить сразу было невозможно из-за сильного разложения. Из одежды на нем спортивный костюм и кроссовки. 

Ранее мы рассказывали о том, что приезжий из Приморья подозревается в убийстве супруги в Колпино. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. 

Фото: Piter.TV 

Теги: васильевский остров, нева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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