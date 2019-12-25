Человеческие останки обнаружены в Полежаевском парке во время земляных работ

На место прибыла следственно-оперативная группа, кости начали исследовать.

В Петербурге в Полежаевском парке рабочие обнаружили человеческие кости. Останки уже направлены в морг на исследование, пишет 14 октября "Фонтанка".

В полицию накануне позвонили сотрудники теплоснабжающей организации и заявили о находке, они занимались укладкой труб, углубившись в землю на полтора метра.

На место прибыла следственно-оперативная группа, кости начали исследовать. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Фото: Piter.TV