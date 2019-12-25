  1. Главная
Человеческие останки обнаружены в Полежаевском парке во время земляных работ
Сегодня, 14:59
154
sashshsas

На место прибыла следственно-оперативная группа, кости начали исследовать.

В Петербурге в Полежаевском парке рабочие обнаружили человеческие кости. Останки уже направлены в морг на исследование, пишет 14 октября "Фонтанка". 

В полицию накануне позвонили сотрудники теплоснабжающей организации и заявили о находке, они занимались укладкой труб, углубившись в землю на полтора метра. 

На место прибыла следственно-оперативная группа, кости начали исследовать. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: историк объяснил, откуда могли взяться человеческие останки на улице Нахимова в Петербурге. 

Фото: Piter.TV

Теги: полежаевский парк, человеческие останки
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

