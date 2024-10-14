Ремонт 5 тыс. кв.м дорожек пройдет в Полежаевском парке

. Работники регулярно поддерживают состояние зеленых территорий, ремонтируя дорожки на протяжении всего сезона.

Полежаевский парк преобразуется благодаря крупным работам по благоустройству, информирует телеканал "Санкт-Петербург".

Обновляется покрытие пешеходных зон на площади пять тысяч квадратных метров. Работники регулярно поддерживают состояние зеленых территорий, ремонтируя дорожки на протяжении всего сезона. В частности, ведется реконструкция участков вдоль Аллеи Славы и зоны у Дудергофского канала.

Большое внимание уделяется ландшафтному дизайну: весной проведен капитальный ремонт девяти тысяч квадратных метров газонов, а осеннюю пору ознаменует восстановление еще семи тысяч квадратных метров зелёных насаждений.

Как подчеркнула главный инженер садово-паркового хозяйства "Красносельское" Анастасия Мельгунова, предприятие несет ответственность за качество дорожного покрытия в течение трехлетнего срока гарантии. Регулярно производится подсыпка гранитного отсева и своевременная уборка покрытий, учитывая технологический регламент. Помимо летнего ухода, зимой дороги будут чиститься от снежных осадков и обрабатываться антигололёдными средствами.

Ремонт дорожек также активно ведётся и в других зонах города. Наряду с Полежаевским парком, улучшены тропинки в Парке городов-героев, обустроены скверы в Петергофе, на улицах Машиностроителей и Коммуны в Колпино.

Ранее петербургский депутат рассказал о преображении Петергофа.

Скриншот: Яндекс Панорамы