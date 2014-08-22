Петербургский депутат рассказал о преображении Петергофа

Хотя сезон фонтанов подходит к концу, развитие пригорода набирает обороты.

В прошедшую пятницу в Петергофе отпраздновали важную дату— 302-я годовщина со дня официального основания этого уникального парка-музея. Историческое событие произошло 4 (15) августа 1723 года, когда были завершены ключевые элементы ансамбля: Большой дворец предстал в великолепии своего убранства, Нижнего парка набросаны четкие контуры, открыт Морской канал, функционировали первые фонтаны, созданы Малые дворцы Монплезир и Марли, близился к завершению Эрмитаж.

Однако история Петергофа продолжается и постоянно обогащается новыми достижениями. За 2024 год заключены госконтракты общей стоимостью 4,7 миллиарда рублей, полностью выполнив бюджетные планы. Среди реализованных проектов — открытие новой школы в Стрельне, реконструкция парков и фестивалей, в том числе первого Большого семейного фестиваля в парке "Стрельнинская бухта" и популярного Бал культур.

Депутат Законодательного собрания и почетный гражданин Петергофа Михаил Барышников поделился своими мыслями с "Вечерним Петербургом". Он отметил важность развития предпринимательской инициативы, например, строительства крупного зоопарка, и подчеркнул, что Петергоф остается главным историческим объектом города, привлекательным для всех возрастов и социальных слоев. Одним из уникальных символов города стал музыкальный фонтан на Торговой площади, украшенный единственным в мире памятником "Фонтанщику", посвящённым мастерам знаменитых петергофских фонтанов.

Хотя сезон фонтанов подходит к концу, развитие пригорода набирает обороты. В наступающем 2025 году ожидается капитальная перестройка отделения Николаевской больницы, ремонт медицинских учреждений на улицах Константиновой и Царицынской, появление новой станции скорой помощи в Старом Петергофе, строительство детского сада и школы, а также реконструкция молодежных клубов "Олимп" и "Бриг".

Михаил Барышников выразил уверенность, что Петергоф постепенно возвращает себе славу великого дворца, превращаясь в современный, экологически чистый город, известный во всём мире как "Столица фонтанов".

Ранее мы сообщили о том, что осенний фестиваль фонтанов пройдет в Петергофе 20 и 21 сентября.

Фото: Piter.TV