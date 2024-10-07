Осенний фестиваль фонтанов пройдет в Петергофе 20 и 21 сентября

Главным событием праздника станет уникальное получасовое мультимедийное шоу на Большой каскадной лестнице, повествующее о славной истории Петергофа — от первоначальных планов царя Петра Великого до восстановления ансамбля после разрушительной войны.

Государственный музей-заповедник "Петергоф" приглашает горожан и гостей посетить ежегодный Осенний фестиваль фонтанов, который состоится 20 и 21 сентября. Фестиваль в этом году приобретает особое значение, отмечая 80-ю годовщину победы Советского Союза в Великой Отечественной войне и обращая внимание на героическое восстановление Петергофа после периода немецкой оккупации, сообщает агентство ТАСС.

Ректор музея-заповедника Роман Ковриков подчеркнул, что предстоящий праздник выйдет далеко за рамки традиционного формата. В течение целого дня, с девяти часов утра до девяти вечера, гости смогут окунуться в атмосферу послевоенных времен, пройдя увлекательным маршрутом от дворца "Марли" до живописной Монплезирской аллеи Нижнего парка.

Особенностью программы станут многочисленные интерактивные зоны, расположенные по всей территории парка, живая музыка, тематическая постановка с оригинальными архивными материалами и воспоминаниями свидетелей тех событий, впечатляющее мультимедийное представление на знаменитом Большом каскаде и грандиозный фейерверк.

Главным событием праздника станет уникальное получасовое мультимедийное шоу на Большой каскадной лестнице, повествующее о славной истории Петергофа — от первоначальных планов царя Петра Великого до восстановления ансамбля после разрушительной войны.

Дополнительно в дни фестиваля открыта специальная экспозиция "Подвиг возрождения", подготовленная совместно с творческим объединением "Невский баталист". Выставка, расположенная в залах Большого петергофского дворца, соединяет элементы театра и кино с классическими музейными объектами.

Осенний фестиваль традиционно служит площадкой для чествования важных дат и выдающихся деятелей русской культуры, ежегодно собирая тысячи посетителей. Сам парк продолжит радовать любителей фонтанов своим великолепием до середины октября.

