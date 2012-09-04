Историк объяснил, откуда могли взяться человеческие останки на улице Нахимова в Петербурге

В Петербурге на стройке нашли кости людей пролежавшие под землей полвека.

В Санкт-Петербурге при ремонте водопровода на улице Нахимова рабочие обнаружили человеческие останки, пролежавшие в земле более 50 лет. Историк Вячеслав Савицкий предположил, что находка может быть связана с событиями 1930-х годов. Об этом сообщает "КП-Петербург".

Во время плановых работ по ремонту водопроводных сетей на улице Нахимова в Санкт-Петербурге рабочие нашли фрагменты человеческих скелетов. На место выехали следователи, останки были направлены на экспертизу. Проверку проводит Следственный комитет.

По предварительным оценкам, кости пролежали в земле более 50 лет. Местные жители предположили, что они могут принадлежать жертвам блокады, однако специалисты сомневаются в этой версии, поскольку территория активно застраивалась лишь с 1970-х годов.

Историк Вячеслав Савицкий, исследователь Смоленского православного кладбища, выдвинул иную версию происхождения останков. По его словам, они могут быть связаны с "комсомольскими субботниками" 1930-х годов, когда часть погребений с кладбища вывозили вместе с мусором на окраины Васильевского острова.

Савицкий отметил, что подобные находки уже случались в этом районе. В 2011 году на Мичманской улице рабочие обнаружили надгробие директора монетного двора Николая Ольховского, зятя композитора Петра Чайковского.

Фото: Piter.TV