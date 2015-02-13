Сотрудники "Теплосети" нашли человеческие останки на улице Нахимова

Фрагментированные кости переданы в судебно-медицинское бюро для последующего изучения.

На улице Нахимова в Санкт-Петербурге обнаружены человеческие останки, о чём сообщает "Фонтанка".

Фрагментированные кости были найдены рабочими предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сразу установить пол, возраст и причины гибели не представлялось возможным.

Обнаруженные останки переданы в судебно-медицинское бюро для последующего изучения.

