Сотрудники "Теплосети" нашли человеческие останки на улице Нахимова

На улице Нахимова в Санкт-Петербурге обнаружены человеческие останки, о чём сообщает "Фонтанка".
Фрагментированные кости были найдены рабочими предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сразу установить пол, возраст и причины гибели не представлялось возможным.
Обнаруженные останки переданы в судебно-медицинское бюро для последующего изучения.
Ранее мы сообщили о том, что потомки блокадников подали иск о захвате могилы предков на Богословском кладбище. Дело принято к рассмотрению судьей Смольнинского районного суда, начато детальное ознакомление с материалами.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все