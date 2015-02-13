  1. Главная
Сотрудники "Теплосети" нашли человеческие останки на улице Нахимова
Сегодня, 10:11
Сотрудники "Теплосети" нашли человеческие останки на улице Нахимова

Фрагментированные кости переданы в судебно-медицинское бюро для последующего изучения.

На улице Нахимова в Санкт-Петербурге обнаружены человеческие останки, о чём сообщает "Фонтанка".

Фрагментированные кости были найдены рабочими предприятия "Теплосеть Санкт-Петербурга". Сразу установить пол, возраст и причины гибели не представлялось возможным. 

Обнаруженные останки переданы в судебно-медицинское бюро для последующего изучения.

Ранее мы сообщили о том, что потомки блокадников подали иск о захвате могилы предков на Богословском кладбище. Дело принято к рассмотрению судьей Смольнинского районного суда, начато детальное ознакомление с материалами.

Фото: Piter.TV

