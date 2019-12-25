Потомки блокадников подали иск о захвате могилы предков на Богословском кладбище

Дело принято к рассмотрению судьей Смольнинского районного суда, начато детальное ознакомление с материалами.

Потомки блокадников из Петербурга подали судебный иск о неправомерном использовании семейного участка на Богословском кладбище. Как сообщила сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Северной столицы Дарья Лебедева, петербуржцы Игорь и Аида обратились в суд с требованием вернуть утраченную могилу своих близких — прабабушки и деда, переживших блокаду Ленинграда.

Истцы рассказали суду, что изначально обустроенная ими семейная могила, с памятником подверглась изменениям: в 2010 году рядом появилась могила постороннего человека, а позже добавились еще две чужие фамилии. Администрация кладбища не смогла чётко разъяснить судьбу праха их родных, противоречиво утверждая сначала, что останки остались на месте, а затем говоря о возможном перемещении на соседний участок.

Более того, в 2025 году семья получила неофициальное предложение добровольно отказаться от права собственности на участок. После долгих споров наследники решили добиваться восстановления первоначального состояния захоронения и взыскания компенсаций морального ущерба в размере 1 млн рублей.

