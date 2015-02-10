Организаторы покер-клуба на Подковырова пойдут под суд

В ходе проведённого правоохранительными органами обыска на месте происшествия были конфискованы два игровых стола для покера, комплект игровых фишек, колод карт и некоторое количество сотовых телефонов.

Прокуратура Петроградского района завершила расследование уголовного дела в отношении троих мужчин, подозреваемых в нарушении части второй статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные группой лиц по предварительному сговору).

Установлено, что в июне 2025 года гражданин Ленинградской области, родившийся в 1994 году, создал подпольное казино на улице Подковырова, дом 10, с целью извлечения коммерческой выгоды. Клиентам заведения предлагалось сыграть в карточную игру покер, причём хозяин помещения лично занимался приёмом ставок наличными деньгами и конвертацией их в игровые фишки. Двое других фигурантов дела — жители Санкт-Петербурга и Мурманской области возрастом соответственно 42 и 41 год — исполняли обязанности дилеров, распределяющих карты и осуществляющих выплаты победителям.

В ходе проведённого правоохранительными органами обыска на месте происшествия были конфискованы два игровых стола для покера, комплект игровых фишек, колод карт и некоторое количество сотовых телефонов.

Материалы уголовного дела направлены прокуратурой в Петроградский районный суд для последующего судебного разбирательства.

Ранее мы сообщили о том, что суд оставил под стражей обвиняемую в попытке теракта против сотрудника ВПК в Петербурге.

Фото: Piter.TV