Суд оставил под стражей обвиняемую в попытке теракта против сотрудника ВПК в Петербурге

Девушку подозревают в работе на украинские спецслужбы и подготовке взрыва автомобиля.

Мещанский районный суд Москвы оставил под стражей Ольгу Петрову, обвиняемую в попытке взрыва автомобиля сотрудника предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) в Санкт-Петербурге. Апелляционная жалоба защиты была отклонена, сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Петрова обвиняется в покушении на совершение теракта и незаконном хранении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору. Следствие утверждает, что она действовала по заданию украинских спецслужб.

Напомним, инцидент произошел в июле 2025 года. По данным следствия, обвиняемая также наносила проукраинские граффити в Московском регионе и пыталась поджечь железнодорожный объект. Задержание произошло при попытке установки взрывного устройства в автомобиль сотрудника ВПК.

Фото: Piter.TV