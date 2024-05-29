Суд арестовал на два месяца бутлегера и подельницу за отравление суррогатом в Ленобласти

При обыске в гараже одного из фигурантов обнаружена "стена" из канистр с метаноловой смесью.

Суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей для 78-летнего Николая Бойцова (прозвище "Боец") и его 60-летней подельницы Ольги Степановой, подозреваемых в организации сбыта суррогатного алкоголя, от которого в Сланцевском районе погибли 19 человек, сообщает 78.ru.

По данным следствия, Степанова, работавшая сотрудницей детского сада, поставляла спиртное Бойцову, который более 20 лет нелегально торговал алкоголем в районе. Несколько дней назад, 25 сентября, при обыске в его квартире изъяты бутылки и канистры с жидкостью, имеющей характерный запах спиртного. Утром 27 сентября задержан ещё один участник схемы — 54-летний местный житель, в гараже которого обнаружены десятки канистр с метаноловой смесью.

Напомним, вспышка отравлений также зафиксирована в Волосовском районе, где скончались шесть человек. Всего в области задержаны восемь подозреваемых, изъято более 1000 литров суррогата. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан устроивший поджог на поминках жертвы суррогатного алкоголя в Сланцах.

Фото: Piter.TV