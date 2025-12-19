  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:58
143
sashshsas Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Полиция закрыла подпольный цех по производству суррогатного алкоголя под Петербургом

0 0

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ.

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного цеха, который производил суррогатный алкоголь. Напитки делали в нежилом помещении, сообщили в МВД России. 

Правоохранители обнаружили конвейерные ленты, с помощью них спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки. На банки наносились логотипы известного бренда. Кроме того, нашли резервуары со спиртным объемом более 115 тыс. литров, а также 31 тыс. литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции. 

Предварительно установлено, что суррогат продавали частным лицам. Жидкость направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ. 

Ранее мы рассказывали о том, что суд в Петербурге постановил закрыть бар Breaking Bad по новому закону. 

Видео: пресс-служба МВД России 

Теги: гатчинский район, суррогатный алкоголь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии