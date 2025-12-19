Полиция закрыла подпольный цех по производству суррогатного алкоголя под Петербургом

Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ.

В Гатчинском районе Ленобласти полицейские пресекли деятельность подпольного цеха, который производил суррогатный алкоголь. Напитки делали в нежилом помещении, сообщили в МВД России.

Правоохранители обнаружили конвейерные ленты, с помощью них спиртосодержащая жидкость разливалась в пятилитровые бутылки. На банки наносились логотипы известного бренда. Кроме того, нашли резервуары со спиртным объемом более 115 тыс. литров, а также 31 тыс. литров упакованной в бутылки и готовой к продаже продукции.

Предварительно установлено, что суррогат продавали частным лицам. Жидкость направлена на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по ст. 171.3 УК РФ.

Видео: пресс-служба МВД России