Задержан устроивший поджог на поминках жертвы суррогатного алкоголя в Сланцах

Погибла женщина, четверо госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом.

В Ленинградской области задержан 33-летний местный житель, подозреваемый в умышленном поджоге квартиры в доме на улице Кирова в Сланцах. По предварительным данным, мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник в помещение во время поминок по жертве суррогатного алкоголя, облил пол горючей жидкостью и поджег её.

В результате пожара погибла 47-летняя женщина, находившаяся в гостях. Ещё четверо человек с ожогами и признаками отравления угарным газом госпитализированы. Пожарные эвакуировали девять человек из здания. При осмотре места происшествия изъяты канистра с остатками горючего и зажигалка. Подозреваемый задержан и доставлен в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По словам соседей, в квартире регулярно происходили конфликты. Как пишет 78юкг, поминки были организованы для женщины по имени Марта, которая скончалась от отравления паленым алкоголем — она стала одной из 25 жертв суррогатного спиртного в Сланцевском районе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщал, что после отравления суррогатным алкоголем под Петербургом задержаны 8 человек.

Видео: Telegram / МЧС Ленинградской области