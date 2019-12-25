После пожара в деревне Большие Поля, в котором погибли два пенсионера, возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом и продуктами горения.

В Сланцевском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после смертельного пожара в деревне Большие Поля. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти.

Накануне в квартире дома обнаружили тела женщины 74 лет и 72-летнего мужчины. По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения.

Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас"