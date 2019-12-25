  1. Главная
После пожара в деревне Большие Поля, в котором погибли два пенсионера, возбуждено уголовное дело
Сегодня, 11:57
176
После пожара в деревне Большие Поля, в котором погибли два пенсионера, возбуждено уголовное дело

По предварительным данным, они скончались в результате отравления угарным газом и продуктами горения.

В Сланцевском районе следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ после смертельного пожара в деревне Большие Поля. Об этом сообщили в СУ СК РФ по Ленобласти. 

Накануне в квартире дома обнаружили тела женщины 74 лет и 72-летнего мужчины. По предварительным данным, они погибли в результате отравления угарным газом и продуктами горения. 

Назначен комплекс судебных экспертиз, допрашиваются очевидцы. Все причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина пострадал при пожаре в ванной на Пулковском шоссе. 

Фото: пресс-служба ГКУ "Леноблпожспас" 

Теги: ленобласть, смертельный пожар
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар, Новости Ленинградской области,

