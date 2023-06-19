После отравления суррогатным алкоголем под Петербургом задержаны 8 человек

В ходе обысков изъято более 1000 литров опасной продукции, устанавливается источник её поставки.

Прокуратура Ленинградской области взяла на особый контроль расследование массовых отравлений суррогатным алкоголем в Волосовском и Сланцевском районах. По данным ведомства, число погибших в результате употребления некачественного спиртного увеличилось до 25 человек (ранее говорилось о 19 жертвах).

Отмечается, что в рамках уголовного дела, возбужденного по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), проведен ряд обысков, задержаны восемь лиц, причастных к распространению опасной продукции. Трое задержанных подозреваются в причастности к отравлениям в Сланцевском районе, пятеро — в Волосовском.

В ходе оперативных мероприятий изъято более 1000 литров суррогатного алкоголя. Устанавливается источник поступления опасной продукции в регион. Решается вопрос об избрании для подозреваемых меры пресечения в виде заключения под стражу. Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования.

В Следственном комитете Ленинградской области также сообщили, что в Волосовском районе от суррогатного алкоголя погибили шесть человек. Судмедэкспертиза показала, что местные жители скончались из-за высокого или смертельного содержания метилового спирта. Троим подозреваемым в продаже палёного алкоголя в ближайшее время предъявят обвинение. Следствие будет просить суд об их аресте.

Ранее Piter.TV сообщал, что эксперт прокомментировал массовое отравление суррогатным алкоголем, произошедшее в Ленинградской области. Он отметил, что в России насчитывается около 160 тысяч населённых пунктов, из которых в 70 тысячах вообще невозможно приобрести легальный алкоголь.

Фото: Piter.TV; Telegram / Прокуратура Ленинградской области